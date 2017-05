Tausende Bahnkunden mussten stundenlang warten

Wer dieser Tage von Salzburg mit dem Zug Richtung Deutschland fahren will, sollte sich ein dickes Buch zum Zeitvertreib mitnehmen. Aufgrund einer fehlgeplanten Baustelle kommt es derzeit nämlich zu ewig langen Wartezeiten. Die Deutsche Bahn übernimmt keine ÖBB-Züge zwischen Salzburg und Kufstein. Grund dafür ist eine fehlgeplante Baustelle der Deutschen Bahn.

Rund 5500 Fahrgäste waren am Donnerstag von den massiven Einschränkungen im Zugfernverkehr betroffen. Die ÖBB haben eine breite Kundeninformation gestartet und bieten Betroffenen Kulanzlösungen bei der Ticketerstattung an und versorgen Fahrgäste in den Betroffenen Zügen mit Getränken.

Lange Verspätungen

Sämtliche heute von Wien Richtung Innsbruck und der Schweiz verkehrenden Züge werden über Zell am See umgeleitet und haben rund 90 Minuten Verspätung. Züge aus Innsbruck bzw. der Schweiz Richtung Wien verkehren zwar über das Deutsche Eck, mit Verspätungen ist aber dennoch zu rechnen.

"Angeblich ist die Störung nur heute und morgen, Freitag, sollte alles wieder rund laufen", sagt ÖBB-Konzernsprecher Roman Hahslinger gegenüber der "Presse". (ath)