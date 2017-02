Wetter: Fast 22 Grad in Salzburg gemessen

Der bislang wärmste Tag des noch jungen Jahres und des Winters 2016/17 neigt sich dem Ende zu. Starker Föhn und Sonne haben die Temperaturen in sechs Bundesländern auf über 20 Grad steigen lassen. In Salzburg gab es sogar einen neuen Stationsrekord für Februar, meldet der Wetterdienst Ubimet am Donnerstagnachmittag.

Die wärmsten Orte in jedem Bundesland vom 23. Februar (Stand 15:30 Uhr):

21,9 Grad, Salzburg-Stadt (S) => Neuer Februarrekord für das Bundesland (21,2 Grad waren es vorher, aufgestellt am 22. Februar 2016)

21,3 Grad, Weyer (OÖ)

20,9 Grad, Innsbruck-Uni (T)

20,2 Grad, Wien-Unterlaa (W)

20,2 Grad, Bludenz (V)

19,6 Grad, Mattersburg (B)

19,1 Grad, Aigen im Ennstal (St)

15,5 Grad, Feldkirchen (K)

Der Allzeit-Februarrekord für ganz Österreich liegt übrigens bei 23,2 Grad und wurde am 22. Februar 2016, also vor ziemlich genau einem Jahr aufgestellt.

(Ubimet/Red.)