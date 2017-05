Österreich im Pflegenotstand

Bettlägrige Menschen, die stundenlang in Kot und Harn liegen müssen, weil sich die Pflegekräfte nicht einigen können, wer für sie zuständig ist. Senioren, die gewickelt werden, obwohl sie nicht inkontinent sind. Oder ohne medizinische Notwendigkeit – teilweise gegen ihren Willen – Medikamente verabreicht bekommen, um ruhiggestellt zu werden. Und nur ein Badetag in der Woche – der ausfällt, sollte er auf einen Feiertag fallen. „Strukturelle Gewalt“ und „krasse Menschenrechtsverletzung“ nennt die Volksanwaltschaft im Ö1-„Morgenjournal“ solche Vernachlässigungen und hygienischen Missstände, die sie im vergangenen Jahr bei Kontrollbesuchen in Alten- und Pflegeheimen festgestellt und in ihrem aktuellen Bericht veröffentlicht hat. Aber handelt es sich um Einzelfälle, oder liegen den Missständen generelle Strukturprobleme zugrunde? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2017)