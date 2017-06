Felssturz auf Firmenareal in Niederösterreich

Auf dem Böhler-Firmenareal in Böhlerwerk in der Marktgemeinde Sonntagberg in Niederösterreich hat sich Dienstagfrüh ein Felssturz ereignet. Laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando krachten Geröllmassen auf eine Straße. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

Eine darüber leigende Straße wurde gesperrt, die etwa zehn Meter darunterliegende wurde auf etwa 100 Metern Länge von den Geröllmassen verlegt. Um definitiv sicherzugehen, dass es keine Opfer unter den Trümmern gibt, setzte die Betriebsfeuerwehr Schallortungsgeräte ein.

Von der höher gelegenen Straße mussten einige geparkte Autos entfernt werden. Die Aufräumarbeiten nach dem Felssturz werden wohl Tage in Anspruch nehmen, sagte Resperger.

Schließen – APA/FEUERWEHR

(APA)