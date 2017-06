A9 ist nach Lkw-Unfall teilweise gesperrt

Auf der Pyhrnautobahn (A9) ist am Freitagabend im Gleinalmabschnitt ein Sattelschlepper umgestürzt und hat die Richtungsfahrbahn nach Graz blockiert. Die Autobahn war in diesem Bereich in Richtung Süden auf unbestimmte Zeit gesperrt, eine Umleitung wurde über S35 und S26 eingerichtet, wie die Asfinag mitteilte.

Das Schwerfahrzeug kippte gegen 19.00 Uhr aus unbekannter Ursache in einem bergab führenden Bereich um und lag quer auf der Fahrbahn. Aufgrund der Bergungsarbeiten war am Abend auch der Gleinalmtunnel gesperrt.

(APA)