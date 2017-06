Jugendlicher stürzte vom Fünf-Meter-Turm neben das Becken

Ein 14-jähriger Teenager aus Weyer im Bezirk Steyr-Land ist bei einem Unfall im Parkbad in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) schwer verletzt worden, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Montag. Der Jugendliche soll gegen 15 Uhr vom Fünf-Meter-Turm gestürzt und neben dem Becken gelandet sein. Laut Polizei zog er sich dabei schwere Kopf und Rückenverletzungen zu. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Opfers ist nichts bekannt.

Der Bademeister leistete sofort erste Hilfe, mit dem Notarzthubschrauber wurde der junge Mann ins Linzer Uniklinikum geflogen. Der Hubschrauber war direkt im Freibad gelandet. Die Unfallursache ist noch unklar. "Der Bub war mit mehreren gleichaltrigen Jugendlichen auf dem Sprungturm", sagte Johann Baumschlager, Presseprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich den OÖN. Ob der Bub gestoßen, ausgerutscht oder bewusst gesprungen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

>> Der Artikel auf nachrichten.at

(Red.)