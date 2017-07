Betrunkener fährt zur Polizei

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntag in Perg in Oberösterreich quasi selbst aus dem Verkehr gezogen: Der 70-Jährige war mit dem Auto zur Polizei gefahren, um sich dort zu beschweren - worüber, wusste er aber offenbar nicht so genau. Denn an seinen unzusammenhängenden Beschuldigungen gegen diverse Polizisten erkannten die Beamten schnell, dass er alkoholisiert war.

Laut Polizei ergab ein Alkotest 0,66 Promille. Bei diesem Wert wird einem üblicherweise noch nicht der Führerschein abgenommen. Im Fall des 70-Jährigen wäre das auch gar nicht möglich gewesen, denn er hatte keinen mehr - ein Grund mehr für die Beamten, ihm die Weiterfahrt zu untersagen. Der Mann reagierte mit der Erkenntnis: "Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich heute nicht zur Polizei nach Perg gefahren." Wie er nach Hause gekommen ist, ist nicht bekannt. Sein Wagen stand am Montag jedenfalls noch vor der Inspektion.

(APA)