Taxler in Salzburg mit 1,7 Promille angehalten

Die Polizei hat am Wochenende in der Stadt Salzburg einen stark alkoholisierten Taxilenker aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war in der Nacht auf Sonntag einer Streife aufgefallen, weil er in der Imbergstraße in der Innenstadt mit 74 km/h unterwegs war, berichtete die Polizei am Montag.

Bei der anschließenden Kontrolle baten die Beamten den Taxler auch zum Alkotest, der einen Wert von 1,7 Promille ergab. Der Lenker musste an Ort und Stelle den Führerschein abgeben.

(APA)