Zeugen Jehovas füllen das Ernst-Happel-Stadion

Die Zeugen Jehovas laden von Freitag bis Sonntag zu einem Sonderkongress in das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Erwartet werden 28.000 Delegierte aus der ganzen Welt. Neben Vorträgen und gemeinsamen Gebeten finden im Stadion auch Massen-Taufen statt. Seit acht Jahren sind die Zeugen Jehovas in Österreich staatlich anerkannt.

Wien ist - etwa neben Toronto und Jakarta - eine der weltweit acht Städte, in denen die Zeugen Jehovas in diesem Jahr einen internationalen Kongress veranstalten. Die Gäste kommen dabei aus Österreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten, aus mehreren Balkan-Staaten und der Tschechischen Republik. Die Vorträge werden dabei in Deutsch, Englisch sowie Kroatisch und Serbisch gehalten. Das Motto: "Gib nicht auf!"

Seit 7. Mai 2009 sind die Zeugen Jehovas in Österreich als Religionsgesellschaft anerkannt. Mitgliederzahlen gebe es aber keine, da diese nicht zentral verwaltet würden, hieß es in deren Pressestelle. Nur so viel: Rund 21.500 Menschen leisteten im vergangenen Jahr aktiv "Missionsdienst".

Im Gegensatz zu anderen christlichen Kirchen, die mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, sei die Zahl der Zeugen Jehovas in den 299 Gemeinden zumindest "stabil" geblieben.

