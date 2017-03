Wahlvorschläge für Wiener SPÖ-Parteitag werden Anfang April fixiert

Ungeachtet der parteiinternen Diskussionen sind die Vorbereitungen für den bevorstehenden Landesparteitag der Wiener SPÖ angelaufen. Die entsprechenden Fristen stehen fest. Ein bedeutendes Datum ist der 8. April. Bis dahin muss der Wahlverschlag für den Parteivorstand fixiert sein. Wer danach auf die Idee kommt, etwa für den Parteivorsitz zu kandidieren, müsste gröbere Hürden überwinden.

Am 29. April findet in der Messe Wien der nächste Parteitag der Wiener Genossen statt. Kaum jemals wurde ähnlich gespannt auf dieses jährlich stattfindende Treffen geblickt - für das ursprünglich ein völlig anderer Termin vorgesehen war. Denn zunächst war angedacht worden, den Parteitag erst für den Herbst anzusetzen. Dort hätte man dann auf Beschlüsse des für Mai geplanten Programmparteitags der Bundespartei aufsetzen wollen.

Parteitag wegen Querelen vorverlegt

Doch es kam anders: Die als Reformparteitag titulierte Zusammenkunft der Bundespartei wurde vom neuen Chef, Bundeskanzler Christian Kern, verschoben. Das war allerdings nicht der Grund, warum in Wien nun doch der (ohnehin übliche, Anm.) Frühjahrstermin gewählt wurde. Vielmehr wurde der Parteitag nach dem Aufflammen der internen Querelen vorverlegt.

Der Landesparteichef, Bürgermeister Michael Häupl, zerstreute umgehend mögliche Zweifel über sein Antreten: Er werde wieder für den Vorsitz kandidieren, stellte er rasch klar. Eine eventuelle Gegenkandidatur müsste laut Wiener SPÖ bis zum 8. April kundgetan werden. Theoretisch könnten Herausforderer auch noch am Parteitag ins Rennen gehen. Dann bräuchten sie jedoch eine Zweidrittelmehrheit von den fast 1.000 Delegierten, um überhaupt antreten zu können.

Wehsely-Nachfolge gesucht

Noch hat keiner der Wiener Genossen auch nur angedeutet, bei der Wahl des Vorsitzenden mit in den Ring zu steigen. Ungeachtet dessen wird sich die Zusammensetzung des Vorstands trotzdem ändern. Gesucht wird eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für die als Stadträtin zurückgetretene Sonja Wehsely. Noch ist nicht klar, hieß es in der Partei, wer neu in die Stellvertreter-Riege aufgenommen wird. Neben Häupl und - derzeit noch - Wehsely sitzen die Bezirksparteichefinnen Ruth Becher und Kathrin Gaal sowie Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig im Wiener Vorstand.

Die Parteigremien der Wiener SPÖ tagen das nächste Mal am 5. April. Auch diese Sitzungen, die ursprünglich erst für Ende April anberaumt waren, mussten aufgrund des neuen Parteitagstermins vorverlegt werden. Bei dem Treffen werden die Leitanträge für den Parteitag beschlossen, die üblicherweise vom Vorstand eingebracht werden. Verschickt werden diese, mit allen anderen am Parteitag zur Abstimmung vorgelegten Anträgen, am 9. April.

(APA)