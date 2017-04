Eröffnung am Dienstag: Wiener Bäder startbereit

Die Wiener Freibäder haben die Vorbereitungen für den Saisonstart am 2. Mai abgeschlossen. Aufgrund der Wetterlage und der tiefen Temperaturen waren die Vorbereitungsarbeiten zum Start der Badesaison zwar eine große Herausforderung, alle 17 Sommer- und zehn Familienbäder werden aber pünktlich öffnen, hieß es in einer Aussendung von Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und der zuständigen MA 44.

Der Bäderstadtrat machte sich am Donnerstag gemeinsam mit Bäder-Chef Hubert Teubenbacher ein Bild von den technischen Abschlussarbeiten im Hallen- und Sommerbad Großfeldsiedlung, wo ein Energiesparprojekt umgesetzt wurde. Am Dach des Hallenbads befindet sich nun eine neue Photovoltaik-Anlage und am Dach des Umkleidegebäudes sorgen Hochleistungskollektoren für warmes Wasser für Duschen und Schwimmbecken.

Renovierungsarbeiten

In einzelnen Bädern wird es Einschränkungen für die Besucher wegen Renovierungsarbeiten geben: Im Schafbergbad wird derzeit noch das 1.582 Quadratmeter große Mehrzweckbecken saniert. Das ehemalige Betonbecken erhält eine neue Folienauskleidung. Witterungsbedingt konnte mit den Auskleidungsarbeiten im größten Schwimmbecken der MA 44 erst Ende März begonnen werden. Mit einer Wiederinbetriebnahme ist daher am 2. Juni zu rechnen. Das Bad erhielt außerdem eine Beregnungsanlage zur automatischen Grünflächenbewässerung. Dadurch kann es zu Saisonbeginn auch zu Einschränkungen und Teilsperren von Liegewiesen kommen.

Im Hallen- und Sommerbad Simmering muss die gesamte Dachkonstruktion des Hallenbades erneuert werden. Ab 6. Juni kommt es zu einer viermonatigen Sperre der Schwimmhalle und der Sauna. Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Sommerbadbetrieb. Gasträume, Terrasse und Küche des Restaurants müssen gesperrt werden. Im Sommerbad wird daher neben dem bestehenden Buffet eine zusätzliche Gastronomie-Ausgabestelle eingerichtet.

"First Responder" im Einsatz

Fortgesetzt wird das im Vorjahr eingeführte Sicherheitskonzept der Bäder, das auf dem Einsatz von eigenem Personal basiert. Rund 40 besonders ausgebildete Sicherheitsfachkräfte ("First Responder") sind auch in dieser Badesaison, die am 17. September endet, wieder im Einsatz. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, hieß es in der Aussendung.

