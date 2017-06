Frist für Umtausch von Parkscheinen in Wien endet

Nach der Erhöhung der Parkgebühren in Wien endet in Kürze die Frist für den Umtausch der alten Parkscheine: Solche, die bis zum 31. Dezember 2016 gültig waren, müssen bis spätestes 30. Juni 2017 - an den Stadtkassen der MA 6 bzw. an der Stadthauptkassa im Rathaus - umgetauscht werden, informiert der Autofahrerclub ÖAMTC am Freitag in einer Aussendung.

Grund für den Umtausch ist die Erhöhung der Wiener Parkgebühren mit Beginn dieses Jahres. Laut Wiener Parkometerabgabeverordnung gibt es für alte (billigere) Parscheine in so einem Fall eine sechsmonatige Umtauschfrist. Mit 1. Juli sind die Parkscheine somit nichts mehr wert.

Kritik an kurzer Frist

Der ÖAMTC kritisiert bei dieser Gelegenheit die kurze Frist für den Umtausch: Es gebe dafür "keinen sachlichen Grund". Hinsichtlich des Grundrechts auf Eigentum sei die Frist sogar "möglicherweise verfassungsrechtlich problematisch", wird ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried in der Aussendung zitiert. Die knappe Befristung bringe der Verwaltung zudem keinerlei Vereinfachung. Für die Betroffenen bedeute sie hingegen "eine nicht gerechtfertigte Benachteiligung".

Die wichtigsten Fragen Wieviel kosten Parken? Wiener, die ihr Auto in einer Kurzparkzone abstellen, müssen sich seit 1. Jänner 2017 an neue Parkschein-Preise gewöhnen. Die sogenannte Parkometerabgabe wurde pro halbe Stunde Abstellzeit von 1 Euro auf 1,05 Euro erhöht. Die Stunde kostet dementsprechend ab 2017 nicht mehr 2, sondern 2,10 Euro. Sind alte Parkscheine noch gültig? Alte Parscheine verloren bereits mit 1. Jänner ihre Gültigkeit, können allerdings noch bis 30. Juni danach verlieren sie ihre Gültigkeit, können aber gegen Aufzahlung umgetauscht werden. Wo kann umgetauscht werden? Der Umtausch von bis zu 30 Stück ist an den Stadtkassen der MA 6 möglich. In unbegrenzter Zahl können Parkscheine (sowie alte Automatenparkscheine) an der Stadthauptkassa im Rathaus umgetauscht werden. >> Details zum Umtausch auf wien.gv.at

(Red.)