22-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Neuer Donau in Wien

Ein 22-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in der Neuen Donau in Wien ertrunken. Rund zwei Stunden, nachdem die Angehörigen Alarm geschlagen hatten, wurde er in einer zehnminütigen Tauchaktion von Tauchern der Wiener Feuerwehr um 15.30 Uhr aus dem Wasser geholt, teilte ein Feuerwehrsprecher der APA auf Anfrage mit. Reanimationsversuche schlugen fehl.

Verwirrung gab es um den zeitpunkt der Alarmierung. Wie ein Sprecher der Wiener Rettung der APA am Sonntagabend mitteilte, wurden die Einsatzkräfte entgegen den ursprünglichen Angaben um 15.30 Uhr von den Angehörigen alarmiert. Wenige Minuten später sei der 22-Jährige von Tauchern aus dem Wasser geholt worden. Die Zeitangabe 13.30 Uhr habe sich auf jenen Zeitpunkt bezogen, zu dem er schwimmen gegangen sei.

Zur Todesursache konnten Feuerwehr und Rettung nichts sagen. Er könnte einen Krampf, Herzinfarkt oder Schwächeanfall erlitten haben. Hinweise auf eine Beeinträchtigung gab es nicht. Der Mann war gemeinsam mit Angehörigen schwimmen. Gefunden wurde der Mann etwa 20 Meter vom Ufer entfernt. Nach Angaben der Tageszeitung "Österreich" (Internetausgabe) handelte es sich bei dem Toten um einen Mazedonier.

