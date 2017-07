Gastro-Neuregelung auf Märkten ist für Sima "Notbremse"

Die neue Gastro-Beschränkung auf Wiener Märkten ist für die Stadt eine "Notbremse". Das sagte eine Sprecherin der für Märkte zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag zur APA. Wie die Gastronomie auf Märkten künftig geregelt wird, ist Gegenstand von Gesprächen. Die Novelle der Marktordnung soll im Spätherbst vorliegen.

"Wir werden uns das genau anschauen und mit allen reden", so die

Sprecherin. Seit 1. Juli werden an neu übernommene bzw. eröffnete

Gemüse- oder Delikatessenläden keine sogenannte Nebenrechte mehr

vergeben. Diese erlaubten es Betreibern bisher, Essen und Getränke

an bis zu acht Plätzen zu verabreichten.