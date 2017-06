Noch eine Diät: Protein stimmt milde

Ob Sie zum Frühstück diese Zeitung mit Wohlgefallen lesen oder eher mit Missfallen, hängt nicht nur davon ab, was in der Zeitung steht, sondern auch davon, was Sie frühstücken. Schwere Kost, die wie ein Stein im Magen liegt, kann aufs Gemüt schlagen, leichte kann beschwingen, aber später Hunger nagen oder zu Süßem greifen lassen, weil die Konzentration sinkt oder man mürrisch wird: Die Selbstkontrolle schwindet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2017)