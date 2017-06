Fußball: Fans stimmten sich auf Champions-League-Finale ein

Tausende Fans von Real Madrid und Juventus Turin haben sich in Cardiff auf das Finalspiel der Fußball-Champions-League ihrer Teams eingestimmt. Stunde um Stunde wurde es am Samstag voller in der Innenstadt, die für den Straßenverkehr gesperrt war. Busse mussten ihre Routen ändern, Autos auf andere Strecken ausweichen.

Der Bereich um das Nationalstadion von Wales wurde schon vor dem Finale in eine Hochsicherheitszone verwandelt, viele Polizei- und Sicherheitskräfte waren zu sehen. Nach dem Anschlag von Manchester, bei dem vergangene Woche 22 Menschen getötet wurden, sind die Behörden besonders wachsam. In der Hafenstadt wurden rund 170.000 Fußball-Fans erwartet.

Die Star-Ansammlungen von Real Madrid und Juventus Turin nahmen unterdessen die letzten Vorbereitungen auf das große Spiel am Abend (20.45 Uhr/live ORF eins, ZDF und Sky) im Stadion in Angriff. Real will als erstes Team der Königsklasse den Titel erfolgreich verteidigen. Juve möchte 21 Jahre nach dem letzten Triumph wieder gewinnen.

(APA/DPA)