Beach-Volleyball: Verschmerzbare Niederlage für Doppler/Horst

Die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Dienstag als Gruppenzweite ins WM-Sechzehntelfinale der Beach-Volleyballer eingezogen. Die beiden bezogen auf der Wiener Donauinsel gegen die Kanadier Ben Saxton/Chaim Schalk mit einem 1:2 (-19,18,-13) ihre erste Niederlage im Turnierverlauf. Für Doppler/Horst geht es am Donnerstag weiter, die Auslosung des Gegners erfolgt am Mittwoch.

Martin Ermacora/Moritz Pristauz-Telsnigg sind nach Abschluss von acht der zwölf Gruppen der Herren im Ranking der Gruppendritten Vierte. Behalten sie diese Position am Mittwoch, ziehen sie direkt ins Sechzehntelfinale ein. Ansonsten müssen sie am Abend in ein Play-off-Match gegen einen anderen Gruppendritten. Doppler/Horst hingegen können auf Gruppensieger oder andere Gruppenzweite treffen.

(APA)