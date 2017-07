Frauen stürmen für ÖFB in zehntes Turnier-Halbfinale

Österreichs Fußball-Frauen haben am Sonntag Historisches geschafft. Erstmals seit der Männer-WM 1954 in der Schweiz steht ein ÖFB-Team im Halbfinale eines Großereignisses im Erwachsenenbereich. Seither war das lediglich siebenmal bei Nachwuchs-Endrunden gelungen.

Die Halbfinal-Teilnahme bei der Frauen-EM in den Niederlanden ist die insgesamt zehnte einer ÖFB-Auswahl bei einer EM- oder WM-Endrunde, die erste auf dem Frauensektor. Das A-Team der Männer wartet seit 63 Jahren auf eine solche. Bei den WM-Turnieren 1934 und 1954 wurden die Österreicher Vierter bzw. Dritter.

Größter ÖFB-Turniererfolg der jüngeren Vergangenheit ist Rang vier bei der U20-WM 2007 in Kanada. Außerdem schafften es ÖFB-Nachwuchsauswahlen noch bei sechs EM-Endrunden ins Halbfinale. Die beste Platzierung der Verbandshistorie war Rang zwei bei der U16-EM 1997 in Deutschland.

Vor 20 Jahren war Österreichs U16 erst im Finale gescheitert - nach einem 0:0 mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Spanien. Am Sonntagabend in Tilburg drehten die ÖFB-Frauen ebenfalls im Elfmeterschießen den Spieß gegen die Spanierinnen um. Im Halbfinale am Donnerstag (18.00 Uhr) wartet nun Dänemark.

ÖFB-Erfolge bei Großereignissen:

Männer-WM 1934 in Italien Vierter

Männer-WM 1954 in der Schweiz Dritter

U16-EM 1993 in Irland Vierter

U16-EM 1997 in Deutschland Zweiter

U19-EM 2003 in Liechtenstein Dritter

U17-EM 2003 in Portugal Dritter

U19-EM 2006 in Polen Dritter

U20-WM 2007 in Kanada Vierter

U19-EM 2014 in Ungarn Dritter

Frauen-EM 2017 in den Niederlanden - Halbfinale gegen Dänemark