Europa League: Pogba gegen Pogba

Für Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United könnte die Europa League zum Rettungsanker für eine Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison werden. Denn in der Premier League liegen die "Red Devils" nach 25 Runden zwölf Punkte hinter Tabellenführer Chelsea lediglich auf Rang sechs. Auf den zweitplatzierten Lokalrivalen City fehlen allerdings nur vier Zähler.

Von der Papierform gilt United als Topfavorit auf den Europa-League-Triumph, der wie die ersten drei Ränge in der englischen Meisterschaft einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase garantiert. Zum Start der K.o.-Runde empfängt das Starensemble von Trainer Jose Mourinho am Donnerstagabend (21.05 Uhr/live Puls 4) den französischen Tabellenfünften St. Etienne, womit es erstmals zum Duell der Brüder Pogba auf professioneller Ebene kommt.

Der 23-jährige Franzose Paul Pogba wechselte im Sommer für die Rekordtransfersumme von 89 Millionen Pfund (104,59 Mio. Euro) von Juventus Turin nach Manchester. Der knapp zweieinhalb Jahre ältere Florentin Pogba, der sich wie sein Zwillingsbruder Mathias für das Nationalteam seines Geburtslandes Guinea entschieden hat, war dagegen ein "Schnäppchen" für Rekordmeister St. Etienne, der seit 1981 auf den elften Titel wartet. Für eine halbe Million Euro wurde der Innenverteidiger im Sommer 2012 vom Zweitligisten CS Sedan Ardennes verpflichtet.

Laut Florentin ist es seinem berühmten Bruder Paul egal, der teuerste Fußballer aller Zeiten zu sein. "Das ist mehr ein Thema für die Medien", meinte der 26-Jährige im Vorfeld des Sechzehntelfinal-Duells mit United. "Auch wenn dadurch alles, was er tut, drei- oder viermal soviel Aufmerksamkeit auf sich zieht - in guter wie in schlechter Hinsicht - steckt er das mit seiner mentalen Stärke weg. Das hat ihn schon in seiner Jugend ausgezeichnet. Das einzige, was er wirklich hasst, ist zu verlieren. Das macht ihn wahnsinnig", verriet Florentin Pogba, der ein ganz spezielles Verhältnis zu Paul hat. "Er kann alle Trophäen der Welt gewinnen, aber wird immer noch mein kleiner Bruder sein."

Beim Gastspiel im Old Trafford muss er aber nun in anderer Hinsicht auf ihn aufpassen, damit der Mittelfeldmann nicht seine volle Spielstärke entfalten kann. "Diese beiden Spiele werden emotional. Ich hoffe, wir werden ein gutes Ergebnis von hier mitnehmen. Auch wenn United ein großer Verein ist, im Fußball ist alles möglich. Die Tatsache, dass sie von der Papierform her besser als wir sind, spielt keine Rolle", betonte Florentin Pogba, der vor allem United-Torjäger Zlatan Ibrahimovic im Blick haben muss. Bei St. Etienne steht auch Ex-Rapid-Stürmer Robert Beric im Kader.

Die noch im Bewerb befindlichen Clubs der ÖFB-Legionäre starten mit Auswärtsspielen in die entscheidende Phase. Kevin Wimmer gastiert mit Tottenham in Gent, Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller treten mit Schalke 04 bei PAOK Saloniki an, und Besiktas Istanbul, Arbeitgeber von Veli Kavlak, bekommt es mit Israels Meister Hapoel Be'er Scheva zu tun. Der nach Verletzungen und Operationen wieder genesene ÖFB-Ex-Teamspieler wurde vom türkischen Champion jedoch nicht für den Europa-League-Kader genannt.