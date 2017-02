Bayern feiert Schützenfest gegen HSV

Nach dem Remis gegen Hertha BSC Berlin kam Bayern München das Gastspiel des HSV gerade recht. In den letzten 14 Duellen blieben die Hamburger sieglos, diese Serie fand am Samstag ihre Fortsetzung. Der Rekordmeister war in der ausverkauften Allianz-Arena klar überlegen, die Führung somit nur eine Frage der Zeit. Nach einem schönen Angriff über Alaba und die linke Seite traf Vidal zum 1:0 (17.). Wenig später erhöhte Lewandowski per Elfmeter (24.), Müller war im Strafraum zu Fall gebracht worden. Erneut Lewandowski sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse, der Pole verwertete einen Abstauber (42.). Lewandowski (54.), Alaba (56.), Coman (65., 69.) und Robben (87.) fixierten nach der Pause den 8:0-Endstand.

Siegreich, wenn auch mit weniger Toren, blieben die Verfolger. RB Leipzig besiegte Köln dank Forsberg (5.), einem Eigentor von Maroh (34.) und Werner (65.) bzw. Osako (53.) mit 3:1. Sokratis (13.) und Aubameyang (55., 70.) schossen Dortmund zum 3:0-Sieg in Freiburg. Für Aleksandar Dragovic setzte es nach seinem katastrophalen Auftritt in der Champions League mit Leverkusen den nächsten Rückschlag. Bei der 0:2-Niederlage gegen Mainz traf den ÖFB-Teamverteidiger zumindest keine direkte Schuld an den Gegentoren, der Rückstand auf die Europacupplätze aber wuchs an.

Die Erfolgsspur wieder gefunden hat Bremen. Der 2:1-Sieg in Wolfsburg war bereits der zweite in Folge und bedeutete wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ein früher Doppelpack von Gnabry (10., 18.) besorgte den glücklichen Erfolg, die überlegenen Wolfsburger (27:7 Torschüsse) kamen durch Mayoral (19.) nur noch zum Anschlusstreffer. ÖFB-Legionär Florian Grillitsch gab ein gelungenes Comeback nach drei Monaten Pause.

22. Runde: Wolfsburg – Bremen (Junuzovic, Kainz ab 60., Grillitsch ab 74.) 1:2, Bayern (Alaba/Tor) – HSV (Gregoritsch bis 60.) 8:0, Leverkusen (Dragovic bis 54., Baumgartlinger/Bank) – Mainz 0:2, Darmstadt – Augsburg (Hinteregger) 1:2, Freiburg – Dortmund 0:3, Leipzig (Ilsanker, Sabitzer) – Köln 3:1.

(red)