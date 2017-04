Der Weg der ÖFB-Frauen nach Frankreich

Österreichs Frauen-Nationalteam trifft in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2019 auf Spanien, Finnland, Serbien und Israel. Dies ergab die Auslosung der Gruppen am Dienstag in Nyon. Die Qualifikation startet im September und läuft bis September 2018.

Nur die Gruppensieger sind für das Turnier in Frankreich in zwei Jahren fix startberechtigt. Ein weiterer Platz wird in einem Play-off der vier besten Gruppenzweiten vergeben. Die ÖFB-Frauen-Auswahl hat noch nie den Sprung zu einer WM geschafft. Bei der EM in den Niederlanden im Sommer (16. Juli bis 6. August) sind die Österreicherinnen dabei.

(APA)