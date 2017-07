Confed Cup: Deutschland führt zur Halbzeit 1:0 gegen Chile

Seit 20 Uhr kämpfen Deutschland und Chile gegeneinander im Finale des Confederations Cups. Zur Halbzeit steht es 1:0 für die Deutschen.

Vor Spielbeginn hatten beide Mannschaften ihren Siegeswillen bekundet. Chile-Star Arturo Vidal meinte, der Titelgewinn wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg der Südamerikaner auf den internationalen Fußball-Thron. "Wenn wir Deutschland schlagen, sind wir die beste Nationalmannschaft der Welt, denn hier waren alle Champions zu Gast", sagte der Bayern-Profi vor dem Endspiel in St. Petersburg.

Joachim Löw betonte Respekt vor dem chilenischen Team. "Chile ist der stärkste Gegner in diesem Turnier", sagte der DFB-Coach. "Sie werden vom Start weg versuchen, ihr Spiel durchzuziehen, und wir müssen dagegenhalten und das zu kontern versuchen." Julian Draxler will den Fokus ebenfalls auf die Anfangsphase legen: "Wenn wir es schaffen, die ersten 20, 30 Minuten besser zu gestalten als in dem ersten Spiel gegen sie, dann haben wir gute Chancen."

