Hoeneß hält Bayerns Asienreise für "grenzwertig"

Uli Hoeneß hat angesichts der Erfahrungen des FC Bayern München auf der strapaziösen Asienreise Konsequenzen für künftige Werbetouren des deutschen Fußball-Rekordmeisters angekündigt. "Das ist sicherlich grenzwertig, was wir gemacht haben bis jetzt", sagte der Präsident und Aufsichtsratschef am Montag in Singapur.

"Wir werden sicherlich weiter diese Reisen machen. Aber ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte mit einer Reise in ein anderes Land noch, das wird sicherlich auf den Prüfstand kommen", sagte der 65-Jährige bei einem Pressetermin im Mannschaftshotel und kündigte eine interne Aufarbeitung an.

Der FC Bayern hatte am Samstag sein zweites Testspiel in Shenzen in China mit ÖFB-Star David Alaba überraschend hoch mit 0:4 gegen AC Milan verloren. "Das kommt vor, wenn man am Tiefpunkt der Kraft ist", urteilte Hoeneß.

Gleichzeitig kündigte der Club-Boss an, in naher Zukunft einen neuen Sportdirektor vorstellen zu wollen. "Ich denke, dass wir in der nächsten Zeit einen Sportdirektor präsentieren werden", sagte der 65-Jährige und konkretisierte auf Nachfrage den Zeitraum auf die nächsten sechs Wochen. Die deutsche Bundesliga-Saison beginnt am 18. August.