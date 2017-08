Die große Fußballblase

222 Millionen Euro, eine Viertelmilliarde Euro – so viel hat Paris St. Germain dem FC Barcelona für den Transfer des brasilianischen Superstars Neymar überwiesen. Die Kritik an den astronomischen Summen ist so alt wie das Profigeschäft. Als Johan Cruyff 1973 von Ajax Amsterdam für umgerechnet eine Million Euro zu Barcelona wechselte, war der moralische Furor groß. Wenn aber ein Mitarbeiter einer Firma für die Hälfte des Umsatzes aus einem Vertrag herausgekauft wird, scheint das Geschäftsmodell aus dem Ruder zu laufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2017)