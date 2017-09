Löw über Fan-Chaoten: "Ich bin voller Wut"

"Ich bin voller Wut und sehr angefressen über das, was passiert ist. Dass einige sogenannte Fans die Bühne des Fußballs und eines Länderspiels benutzen, um mit ihrem oberpeinlichen Auftreten viel Schande über unser Land zu bringen", sagte der Bundestrainer am Sonntag in Stuttgart.

"Wenn wir das Trikot anziehen und ins Ausland gehen, ist es für uns immer eine wichtige Prämisse, dass wir unser Land würdig vertreten, dass wir für Werte stehen wie ein respektvolles und tolerantes Deutschland", erklärte der DFB-Chefcoach: "Diese Chaoten beschädigen dieses Bild."

Beim 2:1 des Weltmeisters am Freitagabend war das Verhalten von rund 200 deutschen Fans aufgefallen. Die Gruppe, die ihre Tickets laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes nicht über den offiziellen Verkaufsweg bezogen hatte, griff nicht nur den Verband und Torschütze Timo Werner von RB Leipzig an, sondern fiel auch mit rechten Parolen auf.

(APA)