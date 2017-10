Wöber trifft für Ajax Amsterdam

Der österreichische Fußball-Teamspieler, der beim niederländischen Rekordmeister erstmals in der Liga in der Startformation stand, steuerte zum 4:0-Auswärtssieg seines Clubs gegen Heerenveen in der 83. Minute den Treffer zum Endstand bei. Ajax liegt in der Tabelle nach sieben Runden fünf Punkte hinter Spitzenreiter PSV Eindhoven auf Platz sechs.

(APA)