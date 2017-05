ÖFB-Wahlausschuss einstimmig für Windtners Wiederwahl

Der Wahlausschuss des ÖFB, bestehend aus den Präsidenten der Landesverbände sowie der Österreichischen Fußball-Bundesliga, tagte am Montag unter dem Vorsitz von Dr. Wolfgang Bartosch in Wien. "In seiner heutigen Sitzung hat der Wahlausschuss einstimmig beschlossen, Dr. Leo Windtner im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung am 18. Juni 2017 in Zell am See zur Wiederwahl vorzuschlagen", so Bartosch.

Noch vor wenigen Wochen hatte Windtner nur sieben der zehn Stimmen hinter sich gewusst, was für etliche Spekulationen sorgte.

(APA)