Nach Triumph bei British Open: US-Sportstars feiern Spieth

Die US-Sportprominenz verneigt sich vor dem British-Open-Champion Jordan Spieth. Dem 23-Jährigen aus Dallas gelang mit dem Major-Triumph bei den 146. British Open in Southport etwas, das Tiger Woods in dem Alter noch nicht geschafft hatte. Viel Lob gab es für den jungen Mann aus Dallas auch von der US-Sportprominenz - allen voran auch von Woods selbst. "Was für ein unglaubliches Comeback und was für ein Sieg. Ganz viele Glückwünsche", twitterte der 14-malige Major-Champion. Der erst 23-jährige Spieth hatte im Royal Birkdale Golf Club an der englischen Nordwestküste bereits das dritte der vier wichtigsten Golf-Turniere der Welt gewonnen. Das konnte Woods in dem Alter noch nicht vorweisen.

Nur US-Golf-Legende Jack Nicklaus hatte das 1963 geschafft. Nicklaus' Gratulations-Tweet ließ nicht lange auf sich warten: "Wow, was für wilde letzte neun Löcher. Ist Jordan Spieth etwas anders?", fragte der 18-fache Major-Sieger nach Spieths Comeback auf der Schlussrunde fast ungläubig.

Michael Phelps war ebenfalls von seinem Freund begeistert: "Riesigen Glückwunsch an Jordan Spieth!! Gut gemacht, Kumpel!!", twitterte der Schwimmstar, der 23 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hat. Auch der Golf-verrückte Basketball-Superstar und NBA-Champion Stephen Curry von den Golden State Warriors fühlte sich von der Spieth-Show "bestens unterhalten".

Spieth gewann am Sonntagabend die British Open in Southport mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vor seinem US-Landsmann Matt Kuchar (271) und dem Überraschungs-Dritten Haotong Li (274) aus China. Im Jahr 2015 hatte sich Spieth die Titel beim Masters und bei den US Open gesichert. In drei Wochen kann er mit einem Sieg bei der PGA Championship in Charlotte/North Carolina den Karriere-Grand-Slam perfekt machen. In der Weltrangliste machte Spieth einen Platz gut und ist nun hinter US-Landsmann Dustin Johnson wieder Zweiter.

Bernd Wiesberger verlor nach Platz 74 im Royal Birkdale zwei Plätze und ist 31. der Welt. Nach einwöchiger Pause geht es für den Österreicher Anfang August mit dem WGC-Bridgestone-Invitational in Akron/Ohio und danach der PGA Championship weiter. Wiesberger will die kurze Pause nützen, denn nach zuletzt etwas inkonstantem Spiel lautete sein Posting vor der British-Open-Schlussrunde: "Nicht besonders viel Spaß für mich am Golfplatz in den letzten Tagen und Wochen".

Dass Wiesberger in England so intensiv um den Cut gekämpft hat, führte aber immerhin in einer Hinsicht zu einer bemerkenswerten Bilanz. Der Österreicher hat nun ein ganzes Jahr lang keinen Cut verpasst. Zuletzt ist ihm dies unmittelbar vor Olympia Ende Juli 2016 als 117. bei der PGA-Championship in Springfield/New Jersey passiert.

