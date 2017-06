Stimmen: "Wir sind noch enger zusammengerückt"

Patrekur Johannesson (ÖHB-Teamchef): "Es war ein unglaubliches Spiel, die Zuschauer haben eine super Stimmung gemacht. Wir hatten vor dem Spiel Personalprobleme, aber sind noch enger zusammengerückt. Man hat gesehen, was man erreichen kann, wenn alle in die gleiche Richtung gehen. Ich bin sehr zufrieden und stolz und freue mich auf die EM, weiß aber auch, dass wir weiter hart an uns arbeiten müssen."

Robert Weber (ÖHB-Teamspieler): "Ich bin überglücklich, dass wir es geschafft haben. Es war keine einfache Gruppe. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben das ganze Jahr nur für diesen Moment gearbeitet. Jetzt können wir einfach nur feiern. Am Ende waren wir der verdiente Sieger. Jetzt haben wir ein halbes Jahr Zeit bis zur EM und können uns mit diesem tollen Kader akribisch vorbereiten."

Nikola Bilyk (ÖHB-Teamspieler): "Jeder von uns hat davon geträumt und alles dafür gegeben. Es war nichts anderes in unserem Kopf. Ich bin unfassbar glücklich. Wir wussten, dass wir über 60 Minuten stärker sind, wenn wir alles durchziehen, was wir uns vorgenommen haben."

Vitas Ziura (ÖHB-Teamspieler): "Ich werde sicher nicht bei der EM dabei sein. Wir waren ein super Kollektiv, die Zuschauer waren unglaublich gut."

(APA)