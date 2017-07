Norweger gewinnt die längste Etappe der Tour de France

Der Norweger Edvald Boasson Hagen gewinnt die längste Etappe der Tour der France 2017 über 222,5 Kilometer von Embrun nach Salon de Provence. Bis kurz vor dem Ziel war eine neunköpfige Spitzengruppe unterwegs gewesen, die mitunter über 11 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld herausfahren konnte. Dann setzte sich der Norweger ab, nur der Deutsche Niklas Arndt konnte kurzzeitig folgen. Er kam letztlich mit fünf Sekunden Rückstand ins Ziel.

Für die Führenden in der Gesamtwertung hatte das Etappenergebnis keine Auswirkungen. Die Entscheidung fällt erst morgen im Zeitfahren in Marseille. In dieses geht der Gesamtführende Brite Christopher Froome mit 23 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Romain Bardet und 29 Sekunden auf den Kolumbianer Rigoberto Uran.

(Red.)