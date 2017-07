Austrian Bowl, ein Endspiel als Privatduell

Klagenfurt. Auf den ersten Blick mutet die Austrian Bowl, das Endspiel der österreichischen Football-Liga, wie das Privatduell der Dacia Vikings mit den Swarco Raiders an. Die Raiders aus Tirol stehen zum bereits achten Mal in Folge im Endspiel, gegen die Vikings ist es das sechste Finalduell innerhalb von sieben Jahren. Die Tiroler sind Titelverteidiger und auch bei der XXXIII. Auflage des Footballfinales am Samstag in Klagenfurt (19.30 Uhr, live ORF Sport plus) Favorit.

„Wir haben den Anspruch, den Titel zu verteidigen“, gab Shuan Fatah, der den Titelverteidiger und auch das Nationalteam betreut, die Marschroute vor. „Wir sind gut drauf, wir sind gewappnet.“ In der vergangenen Saison hatte Graz das Nachsehen mit 7:51, nun erwartet Fatah trotz der vielen Vergleiche mit Wien ein spannenderes Duell, obgleich Überraschungen eher ausgeschlossen sind, sofern nicht die komplette Taktik über den Haufen geworfen wird.

Die Vikings beendeten den Grunddurchgang gleichauf mit den Raiders an der Tabellenspitze, im Halbfinale hatten sich die Wiener im Derby gegen die Danube Dragons aber mit 21:18 ins Endspiel gemüht. Die Raiders setzten sich mit 45:27 gegen die Ljubljana Silverhawks durch, die mit US-Quarterback Anthony Gardner den Most Valuable Player (MVP) der Saison stellten. Die bisherigen Saisonduelle waren knappe Angelegenheiten. Am Tivoli blieben die Raiders mit 33:27 siegreich, auf der Hohen Warte gewannen die Vikings 31:14.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2017)