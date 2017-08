Beach-EM: Gold an Italien und Deutschland

Die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo haben sich am Sonntag in Jürmala ihren insgesamt dritten EM-Titel im Beach-Volleyball nach 2014 und 2016 geholt. Die erfolgreiche Titelverteidigung gelang den Olympia-Zweiten von Rio de Janeiro 2016 durch einen 2:0-(16,21)-Sieg gegen die lettischen Lokalmatadore Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins. Bei den Damen gab es erneut einen deutschen Erfolg.

Allerdings sicherten sich diesen nicht die Titelverteidigerinnen und Olympiasiegerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst, waren die Weltmeisterinnen von vor zwei Wochen in Wien doch im Viertelfinale an ihren Landsfrauen Nadja Glenzke/Julia Großner mit 1:2 gescheitert. Glenzke/Großner setzten ihren Erfolgslauf bis zum 2:1-(-15,17,11)-Finaltriumph gegen die Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova fort.

Bronze ging mit Chantal Laboureur/Julia Sude ebenso an Deutschland bzw. an die niederländischen Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen. Glenzke/Großner hatten übrigens in der Gruppenphase gegen die Österreicherinnen Lena Plesiutschnig/Teresa Strauss einen Matchball abzuwehren gehabt. Die besten österreichischen Platzierungen holten nach Achtelfinal-Ausscheiden Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer bzw. Robin Seidl/Tobias Winter als geteilte Neunte.

(APA)