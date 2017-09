Pau Gasol: Spanien feiert einen Basketball-Center

Als Spaniens Superstar Pau Gasol bei dieser Basketball-EM den ewigen EM-Punkterekord knackte, veröffentlichte Marc Gasol ein Kinderbild aus dem privaten Familienalbum. Dabei lehnt er an der Schulter seines fünf Jahre älteren und damals noch einen Kopf größeren Bruders. "Wer hätte uns das vorhergesagt...#Legende", schrieb der 32-Jährige Marc dazu.

Inzwischen ist der 2,16 Meter lange Center nicht nur bei der Größe längst auf Augenhöhe angekommen, sondern lässt die Spanier auch mit eigenen Gala-Vorstellungen wie gegen das deutsche Team vom vierten EM-Gold seit 2009 träumen. "Gegen die Gasols ist es tough, wenn sie gut spielen", gestand Dennis Schröder nach dem 72:84 im Viertelfinale. Wie schwierig, bewies Marc, als er Ende des dritten Viertels zwölf Punkte der Spanier in Serie erzielte, dabei drei Dreier versenkte und das Spiel im Alleingang entschied. Insgesamt kam Gasol auf 28 Zähler und Rebounds.

Nicht nur im Nationalteam stand Marc stets im Schatten von Pau. Doch ganz Spanien hofft, dass der Jüngere die von seinem Bruder geschaffene Dynastie noch verlängern kann. "Marc zeigt endlich auch bei FIBA-Turnieren, was wir jeden Abend von ihm in der NBA sehen", analysierte die spanische Sportzeitung "As" und titelte: "Marc, el destripador" - in Anlehnung an Jack, the Ripper.

Viertelfinalspiele der Basketball-EM: Deutschland - Spanien 72:84, Slowenien - Lettland 103:97.

Halbfinale (Donnerstag): Spanien - Slowenien