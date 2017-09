Box-Legende Jake LaMotta ist gestorben

Die Box-Legende Jake LaMotta ist im Alter von 95 Jahren verstorben. "Jake LaMotta July 10 1922-September 19 2017 - Rest in Peace Pop", lautete der kurze Eintrag auf einer Facebook-Seite, die von LaMottas Tochter Christi betrieben wird. Der frühere Ring-Star soll nach einer Lungenentzündung zuletzt in einem Pflegeheim gelebt haben.

LaMotta, eigentlich als Giacobbe 1921 oder 1922 in New York geboren und in der Bronx aufgewachsen, machte sich als angriffslustiger Kämpfer mit "hartem Kinn" einen Namen. 1949 kürte er sich gegen den hoch favorisierten Franzosen Marcel Cerdan zum Weltmeister im Mittelgewicht. 1990 wurde LaMotta (Karriere-Statistik: 83 Siege zu 19 Niederlagen) in die Hall of Fame aufgenommen.

LaMotta war insgesamt sieben Mal verheiratet und hatte sechs Kinder, von denen vier Töchter noch leben. Hollywood verfilmte seine Karriere in "Wie ein wilder Stier" mit Robert DeNiro.

(red)