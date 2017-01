Der Salzburger Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar Rang acht belegt. Der 30-jährige KTM-Werksfahrer hatte nach 39 Sonderprüfungskilometern von Asuncion in Paraguay nach Resistencia in Argentinien 42 Sekunden Rückstand auf den französischen Tagessieger Xavier de Soultrait (Yamaha). Titelverteidiger Toby Price (AUS/KTM) büßte an der 17. Stelle 1:15 Minuten ein.

Am Dienstag steht die erste schwierige Etappe mit 275 km Sonderprüfung auf dem Programm.

(APA)