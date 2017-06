French Open: Erster Finalist heißt Wawrinka

Der erste Herren-Finalist der mit 36 Millionen Euro dotierten French Open heißt Stan Wawrinka. Der Roland-Garros-Sieger 2015 setzte sich am Freitag in einem lange hochklassigen und dramatischen Halbfinale gegen den topgesetzten Vorjahresfinalisten Andy Murray nach 4:34 Stunden mit 6:7(6),6:3,5:7,7:6(3),6:1 durch. Der dreifache Major-Sieger Wawrinka steht zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Finale.

Im Endspiel am Sonntag (nicht vor 15.00 Uhr/live ORF eins) trifft der Weltranglisten-Dritte entweder auf Topfavorit Rafael Nadal, der seinen zehnten Einzel-Titel in Paris anstrebt, oder Österreichs Dominic Thiem.

(APA)