Davis Cup: Österreich trifft auf Weißrussland

Nachdem Österreichs Davis-Cup-Mannschaft dank Dominic Thiem wie erwartet mit einem 4:1-Heimsieg über Rumänien den Klassenerhalt geschafft hat, ist das Ziel für 2018 der Wiederaufstieg in die Weltgruppe, in der der ÖTV zuletzt 2013 vertreten war. Die Auslosung am Mittwoch in London bescherte dem Team von Kapitän Stefan Koubek als Auftaktgegner in Runde eins der Europa/Afrika-Zone I eine Revanche gegen Weißrussland. Heuer unterlag die ÖTV-Equipe ohne Thiem den Weißrussen rund um Topmann Egor Gerasimov (ATP-125.) im Viertelfinale in Minsk 1:3, beim Duell von 2. bis 4. Februar 2018 hat Österreich allerdings Heimrecht. Bei einem Sieg wartet Russland (Freilos in Runde eins).

Für den Aufstieg in die Weltgruppe sind drei Siege nötig. Die Ambitionen des ÖTV, wieder im Konzert der 16 größten Tennisnationen mitzuspielen, hängen dabei von Thiems Antreten ab. Nach seinem Auftritt am vergangenen Wochenende in Wels wollte der Weltranglistensiebente „nichts versprechen“. Thiem hat die ausgebliebene Davis-Cup-Reform (unter anderem nur noch zwei Gewinnsätze) zuletzt hart kritisiert.

Auch die Einbettung der Länderduelle in ATP-Kalender ist wegen der Zusatzbelastung und Terminkollisionen für viele Profis ein Problem. Eine erhoffte Neuerung kommt frühestens 2019, im kommenden Jahr wird in den selben Wochen wie dieses Jahr gespielt. Österreichs Spieltermine sind mit jener der Weltgruppe identisch: nach Runde eins von 2. bis 4. Februar geht es von 6. bis 8. April weiter, das Weltgruppen-Play-off (sowie die Semifinali) werden vom 14. bis 16. September ausgetragen. (red.)



