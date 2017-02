Nordische WM: Der venezolanische Sturzpilot auf Langlaufski

Für Erheiterung bei den Zuschauern sorgte in der Sprint-Qualifikation der Langläufer Adrian Solano. Der Venezolaner hatte sichtliche Probleme bei der Skitechnik, kam immer wieder zu Sturz - er schaffte sogar das Kunststück Kopf voran in den Schnee zu fallen. Unter aufmunterndem Beifall schleppte sich der 22-Jährige am Ende seiner Kräfte über die Loipe und erreichte schließlich als abgeschlagener Letzter mit über zehn Minuten Rückstand das Ziel. Bereits in der Qualifikation für den 10-km-Einzelbewerb hatte er eine Kostprobe seiner ausbaufähigen Skikünste gegeben.

Adrian Solano might be the worst skier alive 🙈



But just look at the smile on his face at the end 😍 pic.twitter.com/rDygIDEbfj