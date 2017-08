Knöchelbruch: Sechs Wochen Gips für Marcel Hirscher

Die Olympia-Saison hat für Skistar Marcel Hirscher, 28, denkbar schlecht begonnen. Gleich im ersten Schneetraining auf dem Mölltaler Gletscher am Donnerstag zog sich der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger eine Fraktur des linken Außenknöchels zu. Eine Operation ist nach derzeitigem Stand nicht nötig, allerdings muss Hirscher sechs Wochen lang Gips tragen.

Das Malheur passierte gegen zehn Uhr vormittags am Ende einer Fahrt mit kurzen Slalomstangen. Ein später auf Facebook gepostetes Video zeigt, dass der Salzburger womöglich das letzte Tor ein wenig übersehen hat. Nach dem Einfädler musste Hirscher mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Im UKH Salzburg wurde dann die folgenschwere Verletzung diagnostiziert. „Der nächste Skitag muss leider noch etwas warten...“, kommentierte Hirscher den Eintrag.

Wie lange die Pause von Österreichs dreifachem Sportler des Jahres insgesamt dauert, war vorerst offen. Am Nachmittag postete der zweifache Weltmeister auf Twitter ein Foto von sich mit eingegipstem Bein auf einem aufblasbaren Schwimmgerät im Wasser und schrieb: „Time for a break“ – Zeit für eine Pause.

Hirscher ist mit Ausnahme eines Kahnbeinbruchs im linken Fuß vor der WM 2011 praktisch unverletzt durch die Ski-Karriere gekommen und hat vergangenen Winter mit dem sechsten Gesamtsieg in Folge Skigeschichte geschrieben. Zudem kürte er sich vergangenen Februar zum Weltmeister im Slalom und Riesentorlauf. Einzig Olympia-Gold fehlt noch in der so erfolgreichen Karriere. Den Start in die Vorbereitung auf die nächsten Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar), seine vielleicht letzten, hat sich Hirscher jedoch mit Sicherheit anders vorgestellt.

(APA)