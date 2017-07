Gangnam-Style vom YouTube-Thron geworfen

Seit August 2012 eroberte der damalige Shooting-Star Psy die Online-Welt. Nur innerhalb von drei Monaten wurde das Video auf YouTube mehr als 800 Millionen Mal aufgerufen. Damit löste er Justin Bieber ab. Das Lied "Baby" bracht damals alle Rekorde und lag zur gleichen Zeit nur knapp dahinter. Fünf Jahre später gibt es einen neuen YouTube-König.

Psis Song wurde mittlerweile über 2.894.426.475 Mal angeklickt. Der Erfolg und der große Hype um das Lied sorgte auch dafür, dass der Klick-Counter bei YouTube in die Knie ging. Die Entwickler haben nicht damit gerechnet, dass jemals ein Video über 2,147,483,647 Mal angesehen werden würde. Die Entwickler mussten unter Zeitdruck den Code neu schreiben. Der neue König am YouTube-Thron heißt "See you again" von Wiz Halifa und Charlie Puth. Die Ballade wurde 2,895,373,709 mal auf YouTube angeklickt.

