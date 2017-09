App erkennt Emotionen und verwandelt sie in Emojis

Jahrelang war man bei Facebook gezwungen nur über einen einzigen Button Anteilnahme, Trauer, Freude oder Wut auszudrücken. Mit der Einführung der "Reaktionen" hat Facebook die Gefühlswelt auf Facebook erweitert. Die Social-Media-App Polygram geht jetzt einen Schritt weiter.

Die derzeit nur für iPhones verfügbare App soll es einfacher machen, auf Fotos und Videos zu reagieren. Indem man sich nämlich einfach währenddessen filmen lässt.

Sieht man sich einen Beitrag in der App an, erscheint unten ein kleines Feld mit einem neutralen Emoji. Ändert sich der Gesichtsausdruck während man sich das Video ansieht, protokolliert das die App in Form unterschiedlicher Emojis mit. Dabei kommt es zu einer Latenz von 20 Millisekunden. Eine kaum merkbare Verzögerung. Nach dem Beitrag erscheint auf der Seite das Emoji-Protokoll mit den eigenen Reaktionen und auch von anderen Nutzern, wobei die Usernamen nicht dort stehen werden.

Vor allem für den Beitragsverfasser ist die App spannend, da es als Analysetool verwendet werden kann. Man kann herausfinden, wie die Außenwahrnehmung ist.

>>> Polygram

(bagre)