Verwechslungsgefahr: Apple klagt Firma wegen Birnen-Logo

Firmen müssen sich vor Nachahmern schützen. Das ist unstrittig. Die Angst vor billigen Kopien oder irreführenden Markennamen, die zu Verwechslung führen können, kann auch seltsame Blüten treiben. Das zeigt jetzt ein aktueller Fall in den USA. Apple klagte eine Technologiefirma aufgrund ihres Firmenlogos. Pear Technologies hat dem Namen entsprechend nämlich eine stilisierte Birne im Logo und das schmeckt Apple nicht.

Apple hat in der Vergangenheit zahlreiche Konkurrenten geklagt, wenn es sich mal mehr oder weniger berechtigt, bedroht gefühlt hat. Man denke an den Fall des Familien-Cafés, das den Namen Apfelkind führte. An dem Bonner Unternehmen hat sich der Konzern trotz einer Armee an Anwälten die Zähne ausgebissen. Nach Jahren haben Gerichte schlussendlich festgestellt, dass die Belange von Apple durch das Lokal in keiner Weise bedroht sind. Aktuell ist nun ein Unternehmen ins Visier Apple geraten, das zwar thematisch in der selben Branche arbeitet, aber ansonsten nur wenig mit dem US-Konzern zu tun hat.

Apple setzt sich vor Gericht durch

Pear Technologies bietet Digital Mapping und Software-Dienste an. Aber das scheint nicht das Problem zu sein. Vielmehr geht es Apple um das Obst-Logo. Aber von dem Sprichwort, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen soll, wollen die Anwälte des iPhone-Herstellers nichts wissen und argumentieren in der Klagsschrift, dass Verwechslungsgefahr bei den Firmenlogos bestehe. Da helfe es auch nicht, dass im Firmenlogo der Name des Unternehmens integriert ist.

Wie auch schon beim Fall um die abgerundeten Ecken geht es vielmehr Apple darum, dass Pear Technologies beim Logo auf eine stilisierte Darstellung des Obsts setzt und mit einer ähnlichen "glatten, geschmeidigen, runden Silhouette".

Und nach knapp drei Jahren hat sich Apple vor Gericht tatsächlich durchsetzen können. Aber auch beim neuen, überarbeiteten Logo sahen die Anwälte eine zu große Verwechslungsgefahr, wobei die Birne nun in grafischen Einzelblöcken dargestellt wird und nur mehr schwer als Birne zu erkennen ist. Auch in diesem Fall hat das Intellectual Property Office in Europa (EUIPO) dem US-Konzern Recht gegeben. Dem EUIPO ging es aber in der Begründung nicht nur um die Markenrechte, sondern auch darum, dass "Apples hohe Reputation" dazu führen könne, dass die beiden Unternehmen in Zusammenhang gebracht werden könnten und Pear Technologies dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil erhalten könnte. Schließen Im Falle einer Verwechslung: Das Logo von Pear Technologies ist links. –

>>> The Register.