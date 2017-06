Test Sony a9: Ein Ferrari ohne Reifen

Für Canon und Nikon gab es bisher eine Bastion im Kampf gegen die spiegellosen Kameras, die seit Jahren massiv an den Verkaufszahlen der beiden Hersteller knabbern: Die 1Dx II und die D5. Diese beiden Profigeräte stellten die Konkurrenz in jeder Beziehung in den Schatten: der schnellste Autofokus, die meisten Bilder pro Sekunde (14 bei der Canon 1DxII, zwölf bei der Nikon D5) - für Sport- und Tierfotografen gab es keine Alternative. Und jetzt kommt auf einmal Sony und überbietet mit der neuen a9 die beiden Kameras. Trotzdem müssen Canon und Nikon - zumindest derzeit noch - keine großen Sorgen haben.