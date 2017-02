73 Millionen Euro Verlust für deutsche Modefirma Tom Tailor

Im Geschäftsjahr 2016 sei nach vorläufigem Ergebnis ein Verlust von 73 Millionen Euro verzeichnet worden, teilte das angeschlagene Unternehmen Tom Tailor am Dienstag mit. Darin enthalten seien Aufwendungen für die Umstrukturierung in Höhe von 80,9 Millionen Euro. Das Ebitda gab Tom Tailor mit 10,3 Millionen Euro an, den Umsatz mit 968,5 Millionen Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich das Unternehmen indes optimistisch. "Die Talsohle haben wir durchschritten", sagte Tom-Tailor-Interimschef Heiko Schäfer. "Wir trennen uns Schritt für Schritt von Altlasten." Bereits im vierten Quartal seien erste positive Effekte sichtbar geworden.

Tom Tailor hat sich zuletzt vom Expansionskurs verabschiedet und die Schließung hunderter Geschäfte sowie den Rückzug aus unprofitablen Auslandsmärkten angekündigt. Das Unternehmen will sich stattdessen auf sein Kerngeschäft mit Marken wie Tom Tailor und Bonita konzentrieren.

(Reuters)