Börse jubelt über deutlich mehr Twitter-User

Twitter hat die Investoren an der Börse mit einer unerwartet starken Zunahme seiner Nutzerzahl überrascht. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes sprang am Mittwoch vorbörslich um elf Prozent in die Höhe. Das US-Unternehmen steigerte trotz massiver Konkurrenz durch Facebook und Snapchat die Zahl seiner monatlich aktiven Nutzer im ersten Quartal um sechs Prozent auf 328 Millionen. Analysten hatten lediglich mit durchschnittlich rund 321 Millionen kalkuliert.

In den beiden Vorquartalen hatte die Zahl lediglich stagniert. Wie die meisten anderen Internet-Netzwerke hat sich Twitter darauf konzentriert, eine hohe Zahl von Nutzern mit kostenlosen Diensten anzulocken und sich mit Werbeeinnahmen zu finanzieren. Das gelingt dem vor elf Jahren gegründeten Unternehmen aber nicht so gut wie einigen seiner Rivalen.

Geringeren Nettoverlust

Der Umsatz des Kurznachrichtendienstes fiel erstmals seit dem Börsengang - und zwar um knapp acht Prozent auf 548,3 Millionen Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich auf 61,6 Millionen Dollar von 79,7 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Werbeerlöse sanken um elf Prozent auf 474 Millionen Dollar.

Um das Unternehmen rankten sich zuletzt immer wieder Übernahmespekulationen. Als Interessenten wurden etwa der SAP-Konkurrent Salesforce.com oder der Medienkonzern Walt Disney genannt.

(Reuters)