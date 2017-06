Investor macht Druck auf Kaufhof-Eigner Hudson's Bay

Wenn der nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay am Einzelhandel festhalten wolle, solle er sich von der Börse verabschieden, forderte der für sein aggressives Geschäftsgebaren bekannte Anteilseigner Jonathan Litt am Montag in einem CNBC-Interview.

Zuvor hatte Litt ein einem Brief an HBC verlangt, das Unternehmen solle sich weniger auf sein Warenhausgeschäft konzentrieren und stattdessen aus seinem umfangreichen Immobilienbesitz Profit schlagen. Zu Hudson's Bay gehört vor allem die US-Einzelhandelskette Saks Fifth Avenue mit ihrer Vorzeige-Filiale auf der gleichnamigen Straße in Manhattan.

"Wenn es einen schlaueren und besseren Nutzen für einige oder alle Standorte gibt, sollten Filialen geschlossen, modernisiert und optimal genutzt werden", schrieb Litt. Der ehemalige Citigroup-Analyst hält über seinen auf den Immobiliensektor konzentrierten Hedgefonds Land & Buildings laut dem jüngsten Schreiben 4,3 Prozent an HBC.

Hudson's Bay erklärte, Litts Schreiben werde geprüft. Der nordamerikanische Konzern wurde 1670 gegründet, hatte 2015 den Sprung nach Europa gewagt und Kaufhof vom Handelsriesen Metro übernommen.

HBC-Aktien schossen in Toronto mehr als 15 Prozent nach oben.

(Reuters)