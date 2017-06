Airbaghersteller Takata beantragt kommende Woche Gläubigerschutz

Der wegen des Skandals um defekte Airbags angeschlagene japanische Autozulieferer Takata wird Insidern zufolge am kommenden Montag Antrag auf Gläubigerschutz stellen. Dieser werde am zuständigen Bezirksgericht in Tokio eingereicht, sagten am Donnerstag eine mit dem Vorgang vertraute Person sowie eine zweite, die darüber unterrichtet wurde.

Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen. Ein Sprecher von Takata erklärte, bis jetzt sei weder zu dem Antrag noch zur Finanzierung eine Entscheidung getroffen worden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf Kreise von den Antragsplänen berichtet.

Weltweit stehen mindestens 16 Todesfälle mit defekten Aufblasvorrichtungen von Takata in Verbindung. Mehr als 100 Millionen Airbags wurden zurückgerufen, davon allein in den USA 70 Millionen. Betroffen sind dort etwa 42 Millionen Fahrzeuge. Takata hatte im Jänner mit den US-Behörden eine Einigung im Airbag-Skandal erzielt. Danach zahlt die Firma unter anderem eine Milliarde Dollar (897 Mio. Euro) und stellt sich drei Jahre lang unter die Aufsicht eines unabhängigen Prüfers.

Nach Berichten über eine bevorstehende Insolvenz hat die Aktie des angeschlagenen japanischen Airbagherstellers Takata weiter dramatisch verloren. Der Kurs an der Börse in Tokio stürzte am Donnerstagmorgen um mehr als 52 Prozent ab.

Vergangene Woche war nach mehreren Presseberichten über eine unmittelbar bevorstehende Insolvenz an der Tokioter Börse der Handel mit Takata-Aktien ausgesetzt worden. Seitdem verlor die Aktie die Hälfte ihres Wertes. Während das Unternehmen erklärte, es sei noch "nichts entschieden", erwarten die Aktionäre eine Entscheidung noch vor der Hauptversammlung am kommenden Dienstag.

