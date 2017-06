Lieferdienst Delivery Hero reizt Preis bei Börsengang voll aus

Das 2011 gegründete Startup Delivery Hero ("Lieferheld", "Foodora", "Pizza.de") reizte beim Börsegang die Preisspanne voll aus und teilte die Aktien zu 25,50 Euro zu, wie Delivery Hero in der Nacht zum Donnerstag in Berlin mitteilte. Insgesamt wird das noch tief in den roten Zahlen steckende Unternehmen damit mit 4,39 Milliarden Euro bewertet. Mit bis zu 996 Millionen Euro ist Delivery Hero die größte Neuemission des Jahres an der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant.

Dem Lieferdienst selbst fließen 465 Millionen Euro zu, die zum größten Teil zur Tilgung von Schulden verwendet werden sollen. Dem Großaktionär Rocket Internet winken 264 Millionen Euro, wenn auch die Platzierungsreserve zugeteilt wird. Der Startup-Investor lässt seine Beteiligung mit dem Börsengang von bisher 35,7 auf 25,7 Prozent abschmelzen. Der erst im Mai mit 10,9 Prozent eingestiegene südafrikanische Technologie-Investor Naspers wollte dagegen beim Börsengang Aktien zukaufen, um sich nicht verwässern zu lassen.

Fahrer demonstrieren

Vor dem Börsengang von Delivery Hero haben die Fahrer der Essens-Lieferdienste Foodora und Deliveroo am Mittwoch in Berlin bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Gemeinsam mit der Gewerkschaft FAU fordern die Kuriere eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde, die vollständige Übernahme der Kosten für Arbeitsmittel und eine garantierte Mindestzahl an Arbeitsstunden, außerdem eine Pauschale für Reparaturen und eine Vergütung für die Nutzung privater Smartphones.

