Netflix begeistert die Börse - Serien locken Kunden an

Der Online-Video-Dienst Netflix hat mit einem starken Wachstum im vergangenen Quartal alle Erwartungen deutlich übertroffen. Im zweiten Vierteljahr kamen rund fünf Millionen neue Abonnenten dazu. Die Wall Street und Netflix selbst hatten mit einem Plus von etwas über drei Millionen gerechnet.

Die Aktie sprang am Montag nachbörslich um fast neun Prozent auf ein Rekordhoch bei rund 176 Dollar in die Höhe. Die Kundenzahlen sind wichtig für Netflix, da sie die teuren Eigenproduktionen wie "Stranger Things" oder "The Crown" rechtfertigen, mit denen sich der Videodienst von der Konkurrenz wie Amazon Video oder Maxdome unterscheiden will.

Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 2,8 Milliarden Dollar (2,45 Mrd. Euro) und der Gewinn stieg von 41 auf 66 Millionen Dollar (57,82 Mio. Euro). Netflix kam am Quartalsende auf knapp 104 Millionen Kunden und wird jetzt auch mutiger bei den Prognosen: Nach dem laufenden Quartal sollen es bereits 108,35 Millionen sein.

In dem bereits stark abgegrasten Heimatmarkt USA gewann Netflix im vergangenen Vierteljahr gut eine Million Kunden statt der erwarteten rund 600.000. Und international kamen über vier Millionen hinzu, statt der in Aussicht gestellten rund 2,6 Millionen. Damit trägt die im vergangenen Jahr umgesetzte schnelle globale Expansion Früchte.

(APA/dpa/Reuters)