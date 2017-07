Ferrero an Kauf von Nestles US-Süßwarensparte interessiert

Nutella-Hersteller Ferrero will in den USA wachsen. Medien zufolge ist der italienische Konzern an der Übernahme von Nestles Süßwarensparte in den USA interessiert, von der sich der Schweizer Konzern trennen will. Der Wert der Nestle-Sparte, zu der Marken wie Butterfinger und BabyRuth gehören, liegt bei 2,6 Mrd. Euro.

Ferrero, der im März in den USA mit dem Erwerb des Schokoladenherstellers Fannie May Confections Brands expandiert hat, wollte die Medienberichte nicht kommentieren. Der italienische Süßwarenproduzent, Hersteller von den Pralinen "Ferrero Rocher" und "Mon Cheri", meldet einen Jahresumsatz 10 Mrd. Euro und beschäftigt 29.206 Personen. Der Konzern ist weltweit mit 86 Tochtergesellschaften und 22 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.

(APA)